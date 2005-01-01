Самойлова прокомментировала неудачу на «Евровидении»

Певица Юлия Самойлова назвала участие в «Евровидении» незабываемым опытом, который она будет хранить в сердце, и поблагодарила свою команду.

«Евровидение» в этом году впервые проходит в Португалии на арене Altice в Парке Наций. Второй полуфинал конкурса состоялся в четверг. Представители Норвегии, Сербии, Дании, Молдавии, Нидерландов, Австралии, Венгрии, Швеции, Словении и Украины вышли в финал по итогам голосования жюри и телезрителей. Юлия Самойлова из России в финал не прошла.

«Я хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал, кто за меня переживает... Это очень крутой опыт для меня, незабываемый. Я буду долго хранить его в своем сердце», – передает РИА «Новости» Самойлова.



Она также поблагодарила команду, которая работала с ней все это время. «Эти две недели были незабываемыми. Мы сроднились, стали как большая семья – не хочется теперь расставаться», – сказала певица.

Тем временем продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта заявил, что Самойлова сделала на «Евровидении» все, что было в ее силах.



«Поскольку я достаточно хорошо знаю конкурс «Евровидение», поскольку занимаюсь им практически 18 лет, то могу сказать, что это большая рулетка. Кому повезет, кто крутит эту рулетку – я не знаю. Мы не знаем, кто будет победителем», – сказал Аксюта.



Он отметил, что полностью продюсировал номер Юлии Самойловой, подбирал постановщика номера и команду, написавшую песню, поэтому воспринимает произошедшее как личный провал.



«Болезненно для меня лично. Это впервые на моей практике, когда мы из полуфинала не вышли в финал. Вот почему это болезненно», – пояснил продюсер.

«Мне очень жаль Юлю, я боюсь, сейчас ей будет нелегко. Как только мы закончим разговор, я подойду к ней и попытаюсь успокоить. Артист – это ответственность за то, что у него за спиной его страна, и он является представителем этой страны», – сказал Аксюта.



По словам продюсера, финалисты международного песенного конкурса «Евровидение» – очень сильные артисты.



«Сейчас все неочевидно. Конкурс достаточно сильный по материалу, исполнители более чем сильные. У них всех есть перспектива вырасти в больших артистов, если они таковыми еще не являются», – заявил Аксюта.



Певец Филип Киркоров, между тем, расстроился из-за того, что Юлия Самойлова не вышла в финал конкурса.



«Она восхитительная, очень храбрая. Юля, ты очень сильная!» – сказал Киркоров.



А продюсер Иосиф Пригожин считает, что выступление Самойловой на музыкальном конкурсе было не самым удачным.



«Я бы удивился, если бы мы попали в финал. Это было не самое лучше выступление России, такое ощущение, что у Юли не работали ушные мониторы», – сказал Пригожин



Продюсер подчеркнул, что в любом случае «Самойлова – молодец, она проявила силу духа, выступила, не побоявшись ничего».

Напомним, в финал международного песенного конкурса «Евровидение» уже вышли участники первого полуфинала от Израиля, Эстонии, Чехии, Австрии, Кипра, Болгарии, Албании, Финляндии, Ирландии и Литвы.