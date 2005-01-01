Самойлова не прошла в финал «Евровидения»

Представительница России на международном песенном конкурсе «Евровидение», проводимом в Лиссабоне, Юлия Самойлова не прошла в финал.

Во втором полуфинале участвовали исполнители, представлявшие 18 стран. Самойлова выступала под шестым номером, передает РИА «Новости».

Самойлова исполнила песню I Won’t Break. По результатам зрительского голосования и голосования профессионального жюри она не вышла в финал.

В финал прошли представители Норвегии, Сербии, Дании, Молдавии, Нидерландов, Австралии, Венгрии, Швеции, Словении и Украины.