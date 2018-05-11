Агутин раскритиковал способности Самойловой

На «Евровидение» нужно было посылать более сильного вокалиста для того, чтобы получить результат, заявил певец Леонид Агутин.

«Это сразу было понятно», – сказал Агутин, имея в виду, что Россия не выйдет в финал, передает РИА «Новости».

«У Юлии очень хорошая душа, она замечательный человек, очень мужественный. Но если мы делаем благотворительную акцию, тогда не надо переживать, что мы никуда не прошли. Если мы хотим куда-то пройти, нужно было брать серьезного вокалиста», – добавил он.

Также Агутин сказал, что не стоит переживать из-за результатов «Евровидения», потому что множество замечательных песен, создаваемых в мире, не попадают на этот конкурс.

Международный песенный конкурс «Евровидение» проводится в Лиссабоне. Ранее в пятницу представительница России Юлия Самойлова не прошла в финал конкурса.

Певица Юлия Самойлова назвала участие в «Евровидении» незабываемым опытом, который она будет хранить в сердце, и поблагодарила свою команду.

В соцсетях началась травля Самойловой.