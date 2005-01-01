В соцсетях началась травля Юлии Самойловой

Пользователи соцсетей атаковали Instagram российской певицы Юлии Самойловой за то, что она не прошла в финал музыкального конкурса «Евровидение».

В Сети развернулась травля певицы Юлии Самойловой из-за того, что члены жюри конкурса решили не выдвигать представительницу России в финал «Евровидения». Instagram певицы оказался завален негативными комментариями.

«Позор! Такой голос у половины России. Я вон в музыкальную школу 8 лет ходила, и что мне теперь на Евровидение ехать?! Стыдно за Россию», – написала margaritka.izmalkova.

«Умоляю вас, никогда больше не пойте. Так Россия не позорилась и так ужасно не выступала за всю историю Евровидения. Мировой позор... Пропустить свою партию, благо бэк-вокал подхватил, ноты не дотягивать...И дело не в волнения», – попросила nasty_stakan95.

«Не понимаю всех защитников, вызывающих к совести. Внутри все сжималось от жалости, насколько Юля жалко выглядела. Насколько это бессовестно и самонадеянно было ехать на этот конкурс, когда ты знаешь, что не умеешь петь, что тебе будет тяжело и больно, если народ это не примет. Но комментарий Юлии после выступления – это самая настоящая боль. О том, что она не надеялась выиграть, но должна была пройти в финал, и что это не справедливо. Не справедливо – это то, что именно вы поехали на этот конкурс, а не талантливый и яркий участник», – заявила savchen.ka.

Когда критиков пытались осадить защитники Юлии, напомнив, что девушка страдает неизлечимой болезнью, они опровергали этот аргумент:

«Причем тут инвалидность?! Голоса нет. Слова забыла», – считает anastasyaq.

«От всех стран нормальные исполнители. И лишь от России такой ужас. Да это конкурс, а идти на него надо достойным. Страну надо достойно представлять», – отметила vikkivk.

Некоторые в комментариях к последнему посту певицы потребовали от нее извинений:

«Ну что, Юлька? Извинения стране принести соизволишь? Опозорила всех, отмываемся теперь от нацистких проукраинских какашек всей страной. Что неудивительно. Россия – сильная. А за «это» позорище еще долго будет стыдно», – заявила anastasyaq.

Ранее музыканты и блогеры прокомментировали выступление россиянки Юлии Самойловой, которая не прошла в финал конкурса «Евровидение».

Певица Юлия Самойлова назвала участие в «Евровидении» незабываемым опытом, который она будет хранить в сердце, и поблагодарила свою команду.