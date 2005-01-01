Стала известна позиция Пугачевой по выступлению Самойловой на «Евровидении»

Народная артистка СССР Алла Пугачева рекомендовала певице Юлии Самойловой не выступать на международном песенном конкурсе «Евровидение», рассказал стилист примадоны Алишер Хозяинов.

«Открою секрет: мы даже с Аллой Борисовной это обсуждали. Она тоже отговаривала Юлю. Мне кажется, в прошлом году Юля уже заявила о себе. Песня была сильнее, и на этом этапе нужно было уйти. А Юля пошла дальше – лично я был не в восторге от песни», – сказал Хозяинов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Хозяинов отметил, что из-за экономии средств певице даже не стали менять инвалидную коляску.

Напомним, представительница России Юлия Самойлова в этом году не прошла в финал конкурса «Евровидение». Она назвала участие в «Евровидении» незабываемым опытом, который будет хранить в сердце, и поблагодарила свою команду. Между тем, в соцсетях началась травля Самойловой. Ее также стали критиковать и другие исполнители.