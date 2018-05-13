Сатановский резко высказался о «чеченском» теракте в Париже

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский прокомментировал нападение на прохожих в Париже, которое, как заявили во Франции, устроил чеченец Хамзат Азимов.

«Теперь это их (Франции – прим. ВЗГЛЯД) проблема. Братьев Царнаевых, выходцев из Чечни, приютили в США. Они взорвали бостонский марафон. Кто теперь виноват, что их приютили в Штатах и не передали ФСБ, которое просило американцев это сделать? То же самое во Франции», – заявил Сатановский Пятому каналу.

Эксперт отметил, что это «очень хорошо», что устроивший нападение в Париже «выходец из России в России больше не живет».

«Их же называли не террористами, а повстанцами по всей Европе. Путь они наедятся с этими повстанцами у себя на территории», – заявил Сатановский.

Он также отметил, что устроивший атаку в Париже вряд ли является приверженцем какой-либо террористической группировки. Сатановский предположил, что виновник трагедии, вероятно, таким образом выплеснул свою ненависть к окружающим.

В субботу недалеко от Парижской оперы мужчина с ножом напал на прохожих, в результате погиб один человек, четверо пострадали. Нападавший ликвидирован полицией. Ответственность за инцидент взяло на себя «Исламское государство*».

Французские СМИ сообщили, что нападавшим был 20-летний Хамзат Азимов, который родился в Чечне, а в 2010 году получил французское гражданство.

Министр Чеченской Республики по национальной политике Джамбулат Умаров заявил, что Европа проявляет двойные стандарты, обращая внимание на допросы родственников террористов в Чечне, но считая нормальным арест родителей напавшего на людей чеченца в Париже.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в свою очередь подчеркнул, что Хамзат Азимов именно во Франции стал террористом, поэтому ответственность за то, что он встал на путь преступности, лежит на этой стране.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Франция вновь оказалась под ударом террористов.