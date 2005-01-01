Кадыров объяснил причины устроенного чеченцем теракта в Париже

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что напавший на прохожих в Париже чеченец Хасан Азимов именно во Франции стал террористом, поэтому ответственность за то, что он встал на путь преступности, лежит на этой стране.

«Хасан Азимов действительно по достижении 14-летнего возраста получил паспорт гражданина России. Однако данный паспорт в настоящее время недействителен, так как в 20 лет не получил новый. В связи с этим считаю необходимым заявить, что вся ответственность за то, что Хасан Азимов встал на путь преступности, полностью ложится на власти Франции», – написал Кадыров в Telegram.

По его словам, формирование личности и взглядов этого молодого человека происходило во французском обществе. Более того, у Кадырова есть информация о том, что Азимов имел контакты с правоохранительными органами и спецслужбами Франции.

«Западные страны создали тепличные условия всем, кто враждебно настроен по отношению к России в целом и к Чечне в частности, спецслужбы готовят их к действиям в зоне вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке, пополняют ими ряды иблисского государства. Возможно, некоторые из подшефных выходят из-под контроля и совершают подобные преступления», – заявил глава Чечни.

Кадыров напомнил, что Азимов вырос во Франции и в этой стране стал преступником.

«Убежден, если бы он провел детство и юношеские годы в Чечне, судьба Хасана сложилась бы иначе!» – заключил Кадыров.

Ранее министр Чеченской республики по национальной политике Джамбулат Умаров заявил, что Европа проявляет двойные стандарты, обращая внимание на допросы родственников террористов в Чечне, но считая нормальным арест родителей напавшего на людей чеченца в Париже.

Сообщалось, что напавший – Хамзат (а не Хасан) Азимов, который родился в Чечне 1 ноября 1997 года, а французское гражданство получил в 2010 году.

Его родители арестованы.

В субботу Азимов убил одного человека, еще несколько человек ранил. Его застрелила полиция. Ответственность за инцидент взяло на себя ИГ*.