Украинские силовики заняли населенный пункт в «серой зоне» в Донбассе

Украинские силовики заняли населенный пункт в «серой зоне» в районе Горловки, сообщил начальник пресс-службы сил самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

Безсонов сообщил, что в данный момент боевики, «прикрываясь местными жителями, находятся в тактически невыгодном положении, полностью контролируемом с потерянных высот, в дачном поселке Чигари», передает РИА «Новости».

Данный населенный пункт находится в «серой зоне» в районе Горловки, и командование Вооруженных сил Украины, по мнению Безсонова, будет использовать занятие стратегически невыгодного положения в качестве пиара и оправдания своих потерь.

Подчеркивается, что занятие населенного в «серой зоне» является грубейшим нарушением минских соглашений со стороны ВСУ.

Безсонов рассказал также, что за минувшие сутки погибли два ополченца Донецкой народной республики.

Напомним, украинские силовики продолжают обстрелы республик Донбасса, в том числе, по данным ДНР, в рамках учебных стрельб в участием инструкторов НАТО.

В конце апреля в результате обстрела Докучаевска украинскими силовиками погибли два мирных жителя.