При обстреле со стороны ВСУ погибли два мирных жителя ДНР

В результате обстрела Докучаевска украинскими силовиками погибли два мирных жителя, сообщил источник в силовых ведомствах ДНР.

«Сегодня днем в результате обстрела в Докучаевске, который велся с позиций ВСУ, погибли двое мирных жителей», – передает слова источника «Донецкое агентство новостей».

Отмечается, что обстрел вели из танка.

Украинские силовики продолжают обстрелы республик Донбасса, в том числе, по данным ДНР, в рамках учебных стрельб в участием инструкторов НАТО.