Военных НАТО обвинили в обстреле Ясиноватой

Военнослужащие НАТО в среду руководили обстрелом украинскими силовиками города Ясиноватая, заявил замглавы оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

Он рассказал, что утром город обстреляли из минометов калибра 120 и 82 миллиметра. «По нашим данным, руководство этим обстрелом вели военнослужащие-артиллеристы НАТО», – передает его слова РИА «Новости».

Басурин заявил, что эти военные прибыли накануне для обучения украинских силовиков на средствах артиллерийской разведки AN/TPQ в полевых условиях. AN/TPQ, по его словам, производятся в США и поставляются на Украину. Комплексы, утверждает Басурин, уже установлены в нескольких километрах севернее Донецка.

«В настоящее время данные комплексы развернуты на крышах нескольких многоэтажек в Авдеевке», – уточнил он.

Подразделения ДНР, подчеркнул Басурин, соблюдают минские договоренности, используя только разрешенное вооружение для подавление украинского огня.

В воскресенье Басурин заявил, что командование ДНР собирает доказательства для возбуждения уголовного дела против представителей НАТО, являющихся соучастниками военных преступлений в Донбассе.