Порошенко в Германии накормили хвостом

После встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и лидером Франции Эммануэлем Макроном украинский президент Петр Порошенко отправился в ресторан, где его угостили необычными блюдами.

После встречи глав государств кортеж Порошенко заметили возле ресторана в Дюссельдорфе, сообщает «Рен-ТВ» со ссылкой на немецкие СМИ.

Заранее обед в этом ресторане у Порошенко не планировался, однако глава украинского государства провел там около полутора часа. Там ему преподнесли свиную рульку и рагу из бычьего хвоста.

Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что «нормандский формат» без участия российского лидера Владимира Путина доказал свою беспомощность.