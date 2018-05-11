Бежавший от погони ДПС пермяк обстрелял полицейских

Водитель из Перми скрылся от экипажа ДПС в собственном частном доме, а затем несколько раз выстрелил в полицейских.

Экипаж ДПС на автодороге Березовка – Тулумбасы в четверг остановил для проверки документов водителя иномарки. Мужчина, который, как выяснилось, был лишен прав, проигнорировал требования полицейских и поехал дальше, сообщает ГУ МВД по Пермской области.

Сотрудники ГИБДД пустились в погоню, но мужчина скрылся у себя в частном доме и оттуда три раза выстрелил из пневматической винтовки.

«В результате инцидента сотрудники ДПС получили различные травмы. По данному факту зарегистрирован материал проверки и направлен в региональный следственный комитет для принятия законного и обоснованного решения», – сообщает управление МВД.

Мужчина задержан и помещен в ИВС.