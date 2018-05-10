Ученые раскрыли подробности ядерного взрыва на полигоне в КНДР

Ученые-сейсмологи рассказали о том, что произошло после ядерного взрыва под горой Мантапсан в Северной Корее, где находится полигон для испытаний.

Исследователи, использующие технологию космической съемки (SAR), заявили, что поверхность горы Мантапсан сдвинулась более чем на 3,5 метра во время последнего испытательного взрыва на подземном полигоне Пхунгери в сентябре 2017 года. Ученые опубликовали результаты в журнале Science, сообщает Masable.

Старший научный сотрудник по тектонике в сингапурской Обсерватории Земли Тенг Вэнг вместе с коллегами использовал данные, собранные немецким спутником изображений TerraSAR-X, чтобы увидеть гору до и после взрыва. Изображения не являются фактическими цифровыми изображениями горы – спутник выступает в качестве радара, отражая импульсы от поверхности Земли, которые затем возвращаются к нему в космосе.

По мнению исследователей, взрыв на глубине около 457 метров под землей вызвал землетрясение магнитудой 6,3 балла.

Сейсмолог и специалист Национальной лаборатории Лос-Аламоса Дэйл Андерсон заявил, что взрыв получился настолько мощный, что о его последствиях узнали на другой стороне Земли.

По его словам, в рамках международного запрета на испытания ядерного оружия, которого не придерживается КНДР, «Международная система мониторинга» (IMS) проводит измерения сейсмических волн под названием «24-7». Сюда входит два метода: сбор информации о движениях в скальных породах на сейсмических станциях всего мира и перехват акустических импульсов во время взрыва.

Андерсон отметил, что применение этих методов дает понять, где именно произошел взрыв. Также он добавил, что ученые могут определить, был ли взрыв ядерным. По его словам, если детекторы обнаружат ксенон, это будет означать детонацию ядерной ракеты, после которой выделяется этот газ.

Ученые отметили, что Мантапсан может по-прежнему использоваться в качестве полигона для испытаний, так как нужно хорошо постараться, чтобы разрушить гору. Вэнг добавил, что будущие взрывы под Мантапсаном почти наверняка не останутся незамеченными для «Международной системы мониторинга».

Ранее источники в разведке США утверждали, что ядерный полигон Пхунгери, о закрытии которого объявила КНДР, все еще пригоден для эксплуатации, а работы на нем могут быть возобновлены в относительно короткие сроки.

Напомним, по мнению китайских сейсмологов, подземный ядерный полигон КНДР в сентябре прошлого года оказался разрушен, в результате чего горная вершина Мантапсан над подземным полигоном уменьшилась в высоту. Северокорейский лидер уже дал согласие на проверку ядерного полигона КНДР инспекторами из США, объявив предварительно о его закрытии и прекращении ядерных испытаний.