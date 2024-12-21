Премьер Швеции начал рождественскую речь с поддержки украинцев и обещания помощи Киеву

Tекст: Мария Иванова

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон обратился к шведским гражданам с рождественской речью, передает РИА «Новости». Он начал свое выступление, отметив «тяжелые времена для украинских семей», которые, по его словам, будут встречать Рождество с пустующими местами за обеденным столом. Премьер подчеркнул, что Швеция останется рядом с Украиной столько, сколько потребуется.

В своей 15-минутной речи Кристерссон также затронул тему конфликта на Ближнем Востоке и упомянул о вступлении Швеции в НАТО в 2024 году. Кроме того, он обсудил важные для страны вопросы, такие как миграция, падение уровня рождаемости, инфляция и работу своего правительства, неоднократно подчеркивая сложность текущих времен. В завершение своей речи премьер поздравил шведов с Рождеством и Новым годом.

Поддержка Украины остается важной частью внешней политики Швеции, о чем Кристерссон заявлял еще в октябре. Он отметил, что Швеция является одним из крупнейших поставщиков помощи Украине, уступая в этом лишь США.

Россия критикует поставки оружия Украине, заявляя, что это мешает урегулированию конфликта и вовлекает страны НАТО. Москва подчеркивает, что любое вооружение, направленное в Украину, станет законной целью для российских вооруженных сил.

Напомним, в одном из предыдущих рождественских обращений президента Украины Владимир Зеленского в США увидели намек на мрачную судьбу Киева.