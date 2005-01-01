Украинский мусор перекрыл реку в Словакии

В Словакии в устье реки Бодрог образовалась огромная пробка из мусора и бытовых отходов, затор достигает 200 метров в длину; экологи считают, что мусор приплыл с Украины.

Специалисты по охране водных ресурсов сообщили, что если в ближайшие дни из-за осадков поднимется уровень воды, мусорный завал будет грозить уже Венгрии, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Мукачево.net».

Одним из первых фото засоренной реки опубликовал в соцсетях житель Венгрии Петер Часар. Он отметил, что на Украине «не могут решить даже вопрос с перевозкой пассажиров, не то, что с сортировкой отходов».

Река Бодрог является притоком Латорицы, который несет воды из Закарпатья через Словакию и Венгрию.