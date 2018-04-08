Боевики согласились сдать ключевой город в Восточной Гуте

Боевики террористической группировки «Джейш аль-Ислам» на переговорах с представителями сирийского командования согласились покинуть город Дума в Восточной Гуте.

Сообщение об этом передает «Интерфакс» со ссылкой на официальные сирийские СМИ.

По словам источника РИА «Новости», согласно договоренностям, в Думу уже въехала колонна автобусов для вывоза боевиков в город Джераблус на север провинции Алеппо. «Джейш аль-Ислам» покинут Думу в ближайшие часы.

Ранее в воскресенье боевики «Джейш аль-Ислам» под массированными ударами сирийских правительственных сил срочно запросили переговоров, в результате которых пообещали освободить всех военнопленных и заложников из числа мирных граждан в городе Дума.

Сирийская армия начала операцию в Думе после того, как боевики «Джейш аль-Ислам» сорвали переговоры и мирный процесс, открыв ракетный и минометный огонь по центру Дамаска и его окраинам.