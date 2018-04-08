Исламисты согласились освободить заложников в городе Дума

После двух дней военных действий в городе Дума и его окрестностях в Восточной Гуте представители сирийского командования и главари экстремистской группировки «Джейш аль-Ислам» возобновили контакты, сообщает телеканал Syria TV.

Сообщается, что сирийские военные и боевики встретились в районе лагеря беженцев Эль-Вафидин. В результате переговоров полевые командиры «Джейш аль-Ислам» дали согласие освободить всех военнопленных и заложников из числа мирных граждан, находящихся в их руках в городе Дума, передает ТАСС.

Вскоре состоится повторная встреча, на которой, как ожидается, боевики представят списки пленных и заложников.

Ранее в воскресенье боевики радикальной группировки «Джейш аль-Ислам» под массированными ударами сирийских правительственных сил срочно запросили переговоров.

Сирийская армия приступила к операции в Думе после того, как боевики «Джейш аль-Ислам» сорвали переговоры и мирный процесс, открыв ракетный и минометный огонь по центру Дамаска и его окраинам.