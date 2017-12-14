Боевики в сирийской Думе под массированными ударами срочно запросили переговоров

Боевики радикальной группировки «Джейш аль-Ислам» в городе Дума в Восточной Гуте просят правительство Сирии о переговорах, сообщают СМИ.

О просьбах боевиков «Джейш аль-Ислам» о переговорах сообщает агентство САНА со ссылкой на официальный источник.

Отмечается, что переговоры начнутся через два часа.

Кроме того, агентство подчеркивает, что боевиков вынудили попросить о переговорах «сокрушительные удары сирийской армии».

В то же время Дамаск, который согласился на проведение переговоров, не уверено в серьезности их обещаний.

Отмечается, что сирийская армия приступила к операции в Думе после того, как боевики «Джейш аль-Ислам» сорвали переговоры и мирный процесс, открыв ракетный и минометный огонь по центру Дамаска и его окраинам. Погибли семь человек, ранены более 50 граждан. Сирийская авиация в ответ нанесла серию ударов по огневым позициям боевиков.

Между тем, в воскресенье Госдеп США выразил обеспокоенность в связи с появлением сообщений о возможном применении химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте. Россию Госдеп назвал ответственной за химатаку. В российском центре по примирению отвергли обвинения в адрес сирийской армии и России.