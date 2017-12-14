Рада одобрила законопроект о стремлении Украины в НАТО

Верховная рада Украины приняла в первом чтении президентский законопроект «О национальной безопасности», определяющий членство в ЕС и НАТО как главные национальные интересы страны, а также предусматривающий назначение гражданского министра обороны.

Соответствующее решение в четверг поддержали 265 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов, передает РИА «Новости».

«Фундаментальными национальными интересами Украины являются... интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство и сферу безопасности, приобретение членства в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора (НАТО – прим. ВЗГЛЯД), развитие равноправных взаимовыгодных отношений с другими государствами», – сказано в тексте законопроекта.

В документе также говорится, что гражданский министр обороны назначается на должность Верховной радой Украины по представлению президента Украины из числа гражданских лиц. Из гражданских же лиц назначаются его замы.

Предполагается, что норма вступит в силу с 1 января 2019 года, а сам закон – на следующий день после его публикации.

Документу предстоит пройти второе чтение.

В конце февраля президент Украины Петр Порошенко предлагал закрепить в конституции страны европейскую и евроатлантическую интеграцию государства.