Командующий Каспийской флотилии раскрыл подробности передислокации в Дагестан

Командующий Каспийской флотилии контр-адмирал Сергей Пинчук рассказал о ходе ее передислокации в Дагестан.

«Уже сегодня активно ведутся строительные работы на инфраструктуре военного городка в Каспийске. В высокой степени готовности жилищно-казарменный фонд. Дополнительно проводятся работы по созданию культурно-досугового центра, начал свою работу военный госпиталь. Формируется фонд служебного жилья», – передает слова Пинчука газета «Красная звезда».

По его словам, для размещения корабельно-катерного и судового состава началось строительство причалов и гидротехнических сооружений в Махачкале. Кроме того, проводится подготовка к строительству объектов жизнедеятельности, учебно-тренировочного комплекса и складов.

«Бесспорно, это большая, серьезная задача. Но в результате наш Военно-морской флот получит новые пункты базирования, отвечающие всем современным требованиям. Наличие в составе флотилии кораблей, подразделений морской пехоты, авиации, соединений боевого и материально-технического обеспечения, наращивание систем связи позволит иметь на Каспии самодостаточную универсальную группировку сил (войск) флота», – заявил контр-адмирал.

По словам Пинчука, в рамках реализации программы строительства и развития Военно-морского флота флотилия получит новые корабли, современное вооружение и военную технику. По словам командующего, все работы по передислокации флотилии будут реализовываться синхронно, а главным при этом останутся те, кто несет боевое дежурство и совершенствует мастерство в ходе боевой подготовки.

«Именно поэтому создание социальной инфраструктуры для военнослужащих и членов их семей является для командования одной из приоритетных задач, решение которой осуществляется при поддержке правительства республики Дагестан. Жилье, школы, детские сады спланированы к строительству по республиканской программе развития региона и программе комплексного развития моногородов России», – добавил Пинчук.

Напомним, в понедельник министр обороны Сергей Шойгу объявил, что Каспийскую флотилию переведут из Астрахани в дагестанский Каспийск, а количество военнослужащих кратно возрастет.

Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов заявил, что такое расположение флотилии является более удачным и удобным «для выхода кораблей, и для применения сил, в том числе и на других территориях».

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала решение о переносе базы.