Командующий Каспийской флотилии раскрыл подробности передислокации в Дагестан

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4 апреля, среда  |  Последнее обновление — 08:42  |  vz.ru
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Для экспансии российских товаров в Китай наступает подходящий момент

России может быть выгодна торговая война США с Китаем через несколько летФото: Carlos Barria/Reuters
Торговая война Китая и США перешла в новую стадию: Пекин подготовил собственные ограничения для Вашингтона. Известно, что Белоруссия изрядно выиграла на санкционных запретах в России – может ли Россия получить такую же роль, сыграв на китайско-американских противоречиях? И какие российские товары могли бы пользоваться спросом в Китае? Подробности...
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«Большой тройке» удалось укрепить влияние на Ближнем Востоке

Интересы России, Ирана и Турции в Сирии совпадают далеко не всегдаФото: Depo Photos/ZUMA/ТАСС
В среду президенты России, Ирана и Турции встретятся в Анкаре, чтобы «сверить часы». С момента принятия ими исторического решения о создании в Сирии зон деэскалации и разделении ответственности за будущее страны прошло чуть меньше года. Самое время подвести промежуточные итоги. Они неоднозначны: успехи налицо, но есть и проблемы, часть из которых традиционно связана с США. Подробности...
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Робот-почтальон провалил первое задание

От аппарата ценой с приличный автомобиль остались одни обломкиФото: Андрей Огородник/ТАСС
XXI век пришел в глухую российскую провинцию – Бурятия стала первым регионом, где начались испытания доставки посылок с помощью беспилотников. Первый же испытательный запуск завершился провалом, дорогостоящий аппарат разбился. В чем причина неудачи и при каких условиях подобный способ доставки почты станет в России массовым? Подробности...
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США выдвигают против России новое оружие «первого удара»

СМИ характеризуют Накасонэ как того, кто «выигрывал все главные битвы»Фото: Aaron Bernstein/Reuters
Следом за Джоном Болтоном в администрации Трампа появился еще один человек, которого России стоит опасаться. Новый глава АНБ Пол Накасонэ желает превратить доверенную ему структуру в оружие первого удара и уже подчеркнул, что направлено оно будет против РФ. Важно подчеркнуть: ничего подобного в истории противостояния России и США никогда прежде не было. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Наш враг в новой холодной войне

Владимир Можегов, публицист
Кто именно объявил нам войну? «Коллективный Запад»? Англия и США? С кем собрались воевать мы? Кто такие мы, наконец? Ибо без этих важнейших категорий все еще пока слишком далеко даже от однозначности прошлой холодной войны. Подробности...
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Линия фронта той войны пролегает в головах наших собственных детей

Екатерина Смолякова, политолог
В результате информационного давления у многих русскоязычных родителей возникает проблема: как защитить своих детей от того, что они будут воспринимать ситуацию совершенно превратно, считая агрессором СССР, а не Германию? Подробности...
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Организаторы отравления Скрипаля находятся в полной безопасности

Сергей Худиев, публицист, богослов
«Кому выгодно» – важный, хотя и не определяющий принцип. Люди иногда делают невыгодные им вещи. Но обычно политики действуют рационально. Какую пользу и выгоду мог бы извлечь Путин из отравления Скрипалей? Подробности...
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          Командующий Каспийской флотилии раскрыл подробности передислокации в Дагестан

             4 апреля 2018, 07:15
          Фото: кадр из видео
          Текст: Дмитрий Зубарев

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          Командующий Каспийской флотилии контр-адмирал Сергей Пинчук рассказал о ходе ее передислокации в Дагестан.

          «Уже сегодня активно ведутся строительные работы на инфраструктуре военного городка в Каспийске. В высокой степени готовности жилищно-казарменный фонд. Дополнительно проводятся работы по созданию культурно-досугового центра, начал свою работу военный госпиталь. Формируется фонд служебного жилья»,  передает слова Пинчука газета «Красная звезда».

          По его словам, для размещения корабельно-катерного и судового состава началось строительство причалов и гидротехнических сооружений в Махачкале. Кроме того, проводится подготовка к строительству объектов жизнедеятельности, учебно-тренировочного комплекса и складов.

          «Бесспорно, это большая, серьезная задача. Но в результате наш Военно-морской флот получит новые пункты базирования, отвечающие всем современным требованиям. Наличие в составе флотилии кораблей, подразделений морской пехоты, авиации, соединений боевого и материально-технического обеспечения, наращивание систем связи позволит иметь на Каспии самодостаточную универсальную группировку сил (войск) флота», – заявил контр-адмирал.

          По словам Пинчука, в рамках реализации программы строительства и развития Военно-морского флота флотилия получит новые корабли, современное вооружение и военную технику. По словам командующего, все работы по передислокации флотилии будут реализовываться синхронно, а главным при этом останутся те, кто несет боевое дежурство и совершенствует мастерство в ходе боевой подготовки.

          «Именно поэтому создание социальной инфраструктуры для военнослужащих и членов их семей является для командования одной из приоритетных задач, решение которой осуществляется при поддержке правительства республики Дагестан. Жилье, школы, детские сады спланированы к строительству по республиканской программе развития региона и программе комплексного развития моногородов России», – добавил Пинчук.

          Напомним, в понедельник министр обороны Сергей Шойгу объявил, что Каспийскую флотилию переведут из Астрахани в дагестанский Каспийск, а количество военнослужащих кратно возрастет.

          Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов заявил, что такое расположение флотилии является более удачным и удобным «для выхода кораблей, и для применения сил, в том числе и на других территориях».

          Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала решение о переносе базы.


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