Ракетам «Калибр» изменят место базирования

Взгляд
2 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 20:11  |  vz.ru
Разделы

Проблема свалок решается старыми советскими методами

Проблему мусора надо решать экономическими, а не экологическими мерамиФото: Olaf Krüger/Imagebroker/Global Look Press
Яростные протесты жителей Подмосковья заставили власти обратить пристальное внимание на ядовитые свалки отходов. Особенно ярко с Россией контрастируют некоторые страны, где подобные свалки отсутствуют полностью. Как они такого добились и какие рецепты борьбы с мусором были бы эффективны в нашей стране? Подробности...
Перейти а раздел…

Цивилеву, чтобы остаться на месте Тулеева, надо решить одну важную задачу

Мастодонта российской политики заменил новичок, которому предстоит доказать способность установить коммуникацию с жителями КузбассаФото: Александр Кряжев/РИА "Новости", Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин принял отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, руководившего регионом более 20 лет, с формулировкой «по собственному желанию». Врио главы Кузбасса назначен заместитель Тулеева Сергей Цивилев, который успел запомниться хождением в народ после трагического пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Какие задачи предстоит решить Цивилеву и какие ошибки исправить, чтобы остаться на своем посту после осенних выборов? Подробности...
Перейти а раздел…

В России грозятся закрыть торговые центры и снести высотки

Желание депутатов упростить эвакуацию детей в случае нового пожара понятно, но возникают несколько очевидных вопросовФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Депутаты Госдумы выступили с инициативой перенести кинотеатры в торговых центрах на нижние этажи. Идея объяснимая, но насколько она реализуема? И стоит ли в рамках всероссийской проверки пожарной безопасности замыкаться только на торговых центрах? Многоэтажные дома могут быть куда более опасны. Подробности...
Перейти а раздел…

Запад испугался тени Москвы за спиной Каддафи

Когда его отец был еще жив, Саиф аль-Ислам выступал за проведение в Ливии либеральных реформФото: Paul Hackett/Reuters
Некогда Саиф аль-Ислам Каддафи пообещал отомстить за смерть своего отца. Эта возможность представится ему в середине года, когда в Ливии должны пройти президентские выборы. Силы, ввергнувшие страну в хаос, откровенно опасаются такого сценария, называя наследника Муаммара «ставленником Москвы».  Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

Три рациональных вывода из «британского безумия»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Отношения между Россией и Западом оставляют желать лучшего. Во всех СМИ говорят о новой холодной войне. Нашу страну все время «сдерживают» и «наказывают». Но действительно ли этим «вирусом» заразился весь Запад? Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Внезапное выздоровление Юлии Скрипаль вновь ставит вопрос о заказчиках отравления

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Слабость доказательной базы особенно заметна в свете последних новостей о беспрецедентном давлении Британии на другие страны. Впрочем, нынешние действия Лондона сами по себе не проясняют реальных мотивов отравления Скрипаля. Подробности...
Обсуждение: 83 комментария

Гражданское общество просит от власти простейших вещей

Антон Крылов, журналист
Пытались ли внешние и внутренние враги воспользоваться трагедией в своих целях? Безусловно, пытались. Можно ли было на всю Россию говорить, что в Кемерово на площади собрались «бузотеры», которых «накачали» некие провокаторы? Подробности...
Обсуждение: 87 комментариев
    Перейти а раздел…

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев
      Перейти а раздел…

      Акции памяти жертв кемеровской трагедии прошли в том числе в Киеве

      Акции в память о погибших на пожаре в Кемерово прошли не только в городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле и многих других, но и в Киеве. Сотни людей приходят к импровизированным мемориалам, посвященным жертвам трагедии
      Подробности...

      Пожар в детской комнате ТЦ «Зимняя вишня» привел к трагедии

      Пожар, начавшийся с детской комнаты расположенного в Кемерове ТЦ «Зимняя вишня», привел к трагедии. Более 30 человек погибли, около 70 числятся пропавшими без вести, большинство из них дети. Объявлен режим чрезвычайной ситуации
      Подробности...

      Коричневые дожди прошли на Кубани

      В некоторых городах Краснодарского края 23 марта прошли коричневые дожди. Синоптики связывают это с песчаной бурей, пришедшей со стороны Средиземного моря. Блогеры активно публикуют фотографии необычного природного явления
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Вынесен приговор одному из лидеров российского преступного мира. Как вы оцениваете влияние криминальной культуры в современном российском обществе?
        • Это влияние растет

        • Это влияние сохраняется на прежнем уровне

        • Это влияние исчезает

        Должен ли Грудинин, как честный человек, после выборов сбрить усы?
        • Да

        • Нет

        Главе Китая разрешили править бессрочно. В России, как и в США, занимать должность президента можно только два срока подряд. Нужны ли подобные ограничения для лидера страны?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Россия потребовала от ОЗХО предоставить доступ к делу Скрипаля
          Трамп пригласил Путина в ВашингтонРоссия испытала принципиально новый двигатель для подводных лодокЭкс-глава МИД Украины рассказал о деградации страныАмериканские СМИ пофантазировали о войне между Россией и Китаем
          Лавров оценил ответ России на «откровенную ложь» Британии и СШАУкраинской армии предрекли хаос из-за сближения с НАТОРоссия согласилась ускорить поставку С-400 ТурцииНемецкий депутат обвинил Киев в геноциде жителей Донбасса
          Торгпредство России в США перестало функционироватьПорошенко, Меркель и Макрон решили обсудить миротворцев без РоссииУ экипажа арестованного на Украине судна «Норд» отобрали паспортаУральский суд счел законным сравнение Ленина с Гитлером

          «первая операция группировки»


          Американская база в Сирии обстреляна из «Градов»

          утечка информации


          Запрет на смартфоны в армии оказался связан с атакой БПЛА на Хмеймим

          «дипсобственность захватывают»


          В МИДе опасаются, что США «давят бульдозером»

          20 лет в тюрьме США


          Трамп ответил по поводу помилования летчика Ярошенко

          «в хорошей форме»


          Канделаки с силовой тренировки пришла в Госдуму в поисках депутата Слуцкого

          Лидер «Аквариума»


          Гребенщиков: Сталин и Ленин – палачи

          отравление «Новичком»


          Британские СМИ узнали, что Скрипалей отравили российской гречкой

          обложка New York Magazine


          Трампа выставили свиньей

          «Британское безумие»


          Дмитрий Дробницкий: В антироссийском западном блоке зияют «зловещие бреши»

          Борис Джонсон и Достоевский


          Лев Пирогов: Съел, дурацкий русский? Ядерный двигатель у него… А вот световой меч – не хочешь?

          «наши западные партнеры»


          Ирина Алкснис: Кадровая деградация дошла до такой степени, что система стала невменяема

          на ваш взгляд


          Вынесен приговор одному из лидеров российского преступного мира. Как вы оцениваете влияние криминальной культуры в современном российском обществе?

          Ракетам «Калибр» изменят место базирования

          С приходом флотилии из Астрахани Дагестан превращается во владычицу морей   2 апреля 2018, 19:40
          Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
          Текст: Алексей Нечаев,
          Юрий Зайнашев

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Минобороны переносит базу Каспийской флотилии из Астрахани в Каспийск (Дагестан). Официальной причиной объявлено «усиление безопасности Каспийского моря», однако, судя по всему, к подобному решению привело сразу несколько обстоятельств. Не последнее из них, возможно, касается возможностей применения главного ударного оружия флотилии – знаменитых комплексов «Калибр».

          В понедельник министр обороны Сергей Шойгу объявил о переводе Каспийской флотилии из Астрахани в Каспийск (Дагестан). «Там у нас разворачивается огромная стройка. Будет увеличиваться количество наших офицеров и военнослужащих кратно», – цитирует РИА «Новости» министра, выступавшего на совещании ведомства. Новый проект должен стать более современным, чем его аналоги на Севере, Балтике и на Черном море. К 2020 году планируется построить не только порт, но и арсенал, госпиталь, казармы для моряков и жилье для офицеров.

          Еще осенью в Каспийске Минобороны начало строительство базы, которая должна вместить все ракетные корабли флотилии, а также обеспечить их оперативное развертывание для применения высокоточного оружия. Как известно, именно таким оружием оснащены малые ракетные корабли флотилии. Несмотря на удаленность Каспия от Сирии, корабли флотилии принимали участие в сирийской операции, с осени 2015 года время от времени вели огонь ракетами «Калибр» по позициям мятежников в этой арабской стране. Ракеты пролетели до Сирии через воздушное пространство Ирана. Собственно, это главное ударное оружие флотилии, способное поражать цели на расстояние до 2500 км. И, кстати, нести ядерные боеголовки.

          Иначе говоря, теперь одна из точек базирования столь мощного российского оружия смещается на несколько сотен километров южнее. Возможно, российский Генштаб полагает, что это имеет значение с точки зрения географии применения этих ракет – в исключительных ситуациях корабли должны пускать их прямо от места стоянки. «Калибры» есть и на вооружении Черноморского флота, но у Каспийской флотилии совершенно уникальное положение – в Каспий по понятным причинам не могут заходить корабли НАТО.

          Сейчас Каспийская флотилия – морская составляющая Южного военного округа – базируется в Астрахани. В ее задачи входит проведение антитеррористических мероприятий, охрана торговли и защита российских интересов в зоне нефтяных месторождений. В состав флотилии, кроме малых ракетных кораблей и других надводных сил, входят также части береговых войск.

          С военной точки зрения, кроме России, сколько-нибудь серьезными военно-морскими возможностями на Каспии обладает только Иран. Казахстан, Туркмения и Азербайджан имеют лишь несколько боевых катеров. При этом Каспийск расположен вблизи азербайджанской границы, «напротив» Туркмении и, главное, гораздо ближе к Ирану, чем Астрахань. Можно ли истолковать передислокацию базы как недружественный жест в адрес Тегерана, как признак того, что российские адмиралы не исключают в будущем конфликта с Ираном?

          «У этого решения есть несколько причин. Прежде всего, речь идет о расширении систем базирования флота и растущем обеспечении боевой устойчивости в случае кризиса в регионе. С географической точки зрения следует учесть сокращение времени выдвижения кораблей к месту боевого предназначения в случае конфликтов и расширение охвата системой базирования флота операционной зоны вероятного конфликта», – заявил газете ВЗГЛЯД первый вице-президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков.

          «В последнее время все чаще появляется информация про обмеление Каспийского моря, ввиду чего Астраханская база может потерять свое значение. Не стану исключать, что этот нюанс также учитывался Минобороны при выработке решения о переводе флотилии в Дагестан», – предположил Сивков. Также не исключено, что на решение Москвы повлияли не сколько гео-, сколько внутриполитические расклады.

          «Возможно, таким образом Москва еще и косвенно помогает новому главе республики Владимиру Васильеву. Ведь строительство базы приведет к открытию тысяч рабочих мест, а безработица остается одной из главных проблем республики, – предположила в разговоре с газетой ВЗГЛЯД жительница Каспийска. – Пока каспийчане привыкли тратить деньги в соседней Махачкале.

          Если теперь город начнет расти, то можно ожидать, что все улучшится – и дороги, и озеленение. Для местного бизнеса это особенно хорошо».

          По данным на 2014 год, число горожан официально достигало 105 тысяч человек. Причем население города нельзя назвать моноэтническим. «Уже сейчас в городе заметно больше русских, чем в других городах, поскольку именно в Каспийске расположено управление погранслужбы ФСБ. В советское время Каспийск слыл «русским» городом, поскольку здесь жило много русскоязычных инженеров и трудившихся на заводе «Дагдизель», а также много военных. Как известно, в 90-е годы многие из них уехали в Центральную Россию», – рассказала газете ВЗГЛЯД жительница Каспийска.

          «На сегодня русские составляют около 10 процентов горожан. Летом население раньше удваивалось, поскольку приезжало много туристов. Сейчас туристов снова много. Но в уличной толпе летом можно сразу отличить приезжих от местных – приезжие спокойно ходят в шортах. В других уголках Дагестана, например в горных аулах, такое не принято», – напомнила горожанка.

          В это же время некоторые эксперты сомневаются в целесообразности переноса базы в Каспийск. «Все-таки Астрахань – это коренная Россия с хорошо развитой инфраструктурой. Дагестан – это территория, где до конца не пресечена деятельность бандформирований, где необходимо развивать соответствующую инфраструктуру, – заявил на условиях анонимности источник газеты ВЗГЛЯД в военных структурах, размещенных в Дагестане. – Регион нестабильный. Если говорить о распределении сил флотилии, то Дагестан можно было бы рассматривать в качестве передовой базы флотилии, а Астрахань – в качестве тыловой базы».


          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............