Согласован принцип раздела Каспийского моря

Замглавы Министерства иностранных дел России Григорий Карасин сообщил о согласовании принципа раздела Каспийского моря.

«Да, но я бы сейчас предпочел не вдаваться в детали», – сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос «Коммерсанта».

Дипломат не стал утвердительно отвечать на вопрос о том, будет ли в следующем году подписана конвенция о правовом статусе Каспийского моря. «Я человек «битый», поэтому не буду категорически говорить «да», – сказал он, добавив, что «вырисовывается Пятый каспийский саммит в Казахстане».

По словам Карасина, повестка предстоящей встречи глав государств будет весьма насыщенной, однако могут возникнуть нюансы, требующие дополнительного согласования. Поэтому, продолжил Карасин, не исключены дополнительные встречи глав министерств иностранных дел или рабочих групп по этому вопросу.

После распада Советского Союза и с появлением новых субъектов международного права – Азербайджана, Казахстана и Туркмении – вопрос определения правового статуса Каспийского моря встал между пятью странами. В советское время Каспийское море практически было внутренним водоемом в границах СССР и лишь на юге омывало берега Ирана.

Каспийский регион богат запасами нефти и газа. В Каспийское море впадает более 130 рек, крупнейшая из которых – Волга, связывающая его с Мировым океаном.

Представители России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении десятки лет не могли прийти к согласованию статуса Каспия, в частности, из-за вопросов признания его морем или озером – их разграничение регулируется разными положениями международного права. Сейчас правовой режим Каспия определяется Договором между РСФСР и Персией от 26 февраля 1921 года и Договором о торговле и мореплавании между СССР и Ираном от 25 марта 1940 года.

В начале ноября спецпредставитель главы российского государства по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона Рамазан Абдулатипов сообщил, что договор о правовом статусе Каспия может быть подписан в 2018 году. До этого МИД России заявлял, что любые односторонние действия по прокладке трубопроводов через Каспийское море недопустимы, так как могут повлечь за собой риски трансграничного характера.