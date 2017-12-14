Каспийскую флотилию решено перебазировать в Дагестан

Каспийскую флотилию переведут из Астрахани в дагестанский Каспийск, количество военнослужащих возрастет кратно, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Принято решение о переводе Каспийской флотилии в Каспийск. Там у нас разворачивается огромная стройка: пирсы, причалы, пункты обслуживания, жилье. Будет увеличиваться количество наших офицеров и военнослужащих кратно», – передает РИА «Новости» слова Шойгу на совещании с руководством Минобороны.

Он подчеркнул, что перевод флотилии является серьезной составляющей безопасности в Каспийском регионе.

Напомним, в октябре 2017 года сообщалось, что Минобороны начало строительство военно-морской базы на Каспийском море, которая сможет вместить все ракетные корабли флотилии, а также обеспечит их оперативное развертывание для применения высокоточного оружия.