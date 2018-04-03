Экс-главком ЧФ объяснил значение передислокации Каспийской флотилии

Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов прокомментировал решение министра обороны России Сергея Шойгу о перебазировании Каспийской флотилии из Астрахани в дагестанский Каспийск.

По словам бывшего командующего Черноморским флотом, такое расположение является более удачным и удобным «для выхода кораблей, и для применения сил, в том числе и на других территориях», передает РИА «Новости».

«Находиться в голове или на острие – это одно, а вот базе находиться в середине – это другое», – пояснил Комоедов радиостанции «Звезда», добавив, что идея родилась уже давно «и вот сейчас все осуществляется».

Накануне министр обороны Сергей Шойгу. объявил, что Каспийскую флотилию переведут из Астрахани в дагестанский Каспийск, а количество военнослужащих кратно возрастет.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала решение о переносе базы.