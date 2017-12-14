Трижды въехавший в толпу водитель задержан в Уэльсе

Полиция Уэльса задержала 18-летнего водителя, который, как полагают правоохранители, находился за рулем автомобиля, трижды въехавшего в толпу в Ньюпорте, сообщают СМИ.

По словам очевидцев, неизвестный целенаправленно сбивал людей, давал задний ход, после чего снова врезался в толпу, передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си.

Инцидент произошел утром 29 апреля у одного из городских клубов.

В результате пострадали четыре человека, передает РИА «Новости».

Позже автомобиль обнаружили сожженным недалеко от места происшествия.

23 апреля фургон выехал на тротуар в Торонто и начал давить людей. В результате погибли 10 человек. За рулем был 25-летний житель Ричмонда Алекс Минассиан.