Грузовик в Торонто въехал в толпу

Несколько человек получили ранения в результате наезда грузовика на пешеходов в Торонто (Канада), сообщили в полиции.

На пешеходов наехал белый фургон, отметили в полиции, не уточнив степень повреждений пострадавших и их количество, сообщает Fox News.

Как передает Reuters со ссылкой на полицию, пострадали от восьми до 10 человек.