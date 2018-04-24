Названо имя сбившего людей в Торонто водителя

Установлена личность водителя, который, находясь за рулем фургона, насмерть сбил девять человек, сообщают источники.

Водителя зовут Алек Минассян, он не состоял на учете в полиции. Мотивы его действий также пока не известны, передает РИА «Новости» со ссылкой на CTV.

Reuters заявляет, что основная версия случившегося, по мнению следователей – теракт. Источник агентства заявил, что «нет никаких оснований» считать инцидент несчастным случаем.

Указывается, что фургон был арендован.

Напомним, белый фургон въехал в толпу в Торонто. Погибли девять человек, 16 человек пострадали. Водитель задержан.