Жертвами наезда фургона в Торонто стали девять человек

В результате наезда фургона на людей в Торонто девять человек погибли, еще 16 получили ранения, сообщил замглавы городской полиции Питер Юэн.

Министр охраны общественной безопасности Ралф Гудэйл назвал инцидент в Торонто «очень серьезным», отказавшись при этом спекулировать на тему возможного террористического акта, передает РИА «Новости» со ссылкой на CTV Toronto.

«Мы не можем прийти ни к какому заключению на этой стадии. Полиция проводит расследование, чтобы определить точно, как и почему это случилось», – сказал Гудэйл, добавив, что пока нет информации, которая бы потребовала изменения уровня оценки риска.

По его словам, канадские власти не получали информации, что участники саммита G7 могли стать целью нападения.

CTV сообщает, что фургон проверяют взрывотехники и кинологи, передает ТАСС.

After a van strikes pedestrians in Toronto, a law enforcement official briefed on the situation tells CNN the incident is believed to be deliberate. https://t.co/SYvkGHFwTt pic.twitter.com/a23A8WJvcK — CNN International (@cnni) 23 апреля 2018 г.

Водитель задержан. В интернете опубликовано видео, на котором водитель сначала направляет на полицейского предмет, похожий на пистолет, затем они о чем-то говорят, водитель бросает этот предмет и ложится лицом вниз на тротуар.

Напомним, сообщалось, что белый фургон сбил в Торонто от восьми до 10 человек.