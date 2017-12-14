Число жертв наезда в Торонто выросло до 10 человек

В результате наезда фургона на пешеходов в Торонто погибли 10 человек, сообщил шеф полиции города Марк Сандерс.

Пострадали 15 человек, передает ТАСС со ссылкой на CTV.

Сандерс отметил, что наезд «выглядит заблаговременно подготовленным».

«Основываясь на данных очевидцев, <…> можно достаточно ясно, даже исходя из общей оценки, заявить, что действия были намеренными», – приводит его слова РИА «Новости».

Комментируя возможность того, что наезд был актом терроризма, шеф полиции сказал: «Мы ничего не исключаем, но на основе того, что у нас сейчас есть, пока рано делать выводы».

Сандерс рассказал, что в 13.26 по местному времени (20.26 мск) фургон выехал на тротуар на улице Янг и начал давить людей. За рулем был 25-летний житель Ричмонда Алекс Минассиан.