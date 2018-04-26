Турция приобретет российские вертолеты

Компания «Вертолеты России» подписала с турецкой компанией Kaan Air договор на поставку трех многоцелевых вертолетов Ка-32А11BC.

«Холдинг «Вертолеты России» в рамках международного авиасалона Eurasia Airshow, который проходит с 25 по 29 апреля в Анталье, подписал с турецкой компанией Kaan Air соглашение на поставку трех многоцелевых вертолетов Ка-32А11BC», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы холдинга.

Вертолеты Ка-32А11ВС используются более чем в 30 странах мира. Эксперты признали этот вертолет одним из лучших противопожарных вертолетов в мире. Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) сертифицировало Ка-32A11BC в 2009 году, а авиационный регулятор Австралии – в феврале 2013 года. Вертолет также соответствует стандартам FAR29 и АП-29.

Ранее в четверг гендиректор компании «Вертолеты России» Андрей Богинский заявил, что холдинг получил первую заявку из Ирана на поставку двух многоцелевых вертолетов Ка-226Т.