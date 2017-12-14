«Волонтеры Победы» озвучили требования к властям Украины

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26 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 14:48  |  vz.ru
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Россия заработает на ЧМ-2018 не хуже других

Посчитали, сколько Россия заработает на подготовке и проведении ЧМ-2018Фото: Sergei Karpukhin/Reuters
Правительство посчитало, сколько сотен миллиардов рублей получила российская экономика за время подготовки к чемпионату мира по футболу благодаря тем сотням миллиардов рублей, которые потрачены на спортивную и транспортную инфраструктуру. На туристах во время турнира Россия заработает еще 121 млрд рублей, окупив тем самым 17% общих затрат на этот международный проект. На самоокупаемость выйти не получится, но не в этом главная задача ЧМ. Подробности...
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Трамп унизил Макрона «тактильной дипломатией»

Макрон пытается показать себя ровней Трампу и не дать тому использовать свое «перетягивающее рукопожатие»Фото: Joshua Roberts/Reuters
Более чем удивительная манера общения Дональда Трампа и Эммануэля Макрона вновь обратила на себя внимание. В ходе визита президента Франции в Вашингтон наблюдатели стали свидетелями настоящего политического шоу, которое сложно назвать иначе, чем глумлением Трампа над своим молодым французским коллегой. Подобной «тактильной дипломатией» отличается не только президент США. Подробности...
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Что стоит за слухами о необходимости «спрашивать разрешения на аборт у церкви»

Рождаемость в Белгородской области падает, но это связано не с ростом абортов, а с демографической ямойФото: Stefan Arendt/Imagebroker/Global Look Press
Информация об усложненной процедуре аборта в Белгородской области вызвала ажиотаж в Сети. Пока одни видят в этом агрессию со стороны РПЦ, другие ищут способ отстоять свои права. Есть ли юридическая сила у обходного листа на аборт, который вряд ли подпишет любой священник? Подробности...
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Пашинян способен уничтожить Армению

Есть подозрения, что Пашинян всерьез хочет пойти путем Михаила СаакашвилиФото: Артем Геодакян/ТАСС
«Если власть в Армении будет «выкрикнута» на Майдане, это будет значить, что в Ереване нет международно признанной власти. И окружающим Армению государствам нет нужды выполнять обязательства по отношению к Армении», – заявил газете ВЗГЛЯД руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. Он рассказал о прогнозах дальнейшего развития событий в Ереване. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Почему многие не замечают появления у России новой национальной идеи

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Путин представляет именно тот образ и тот путь в настоящем и в будущем, который наметил сам народ. Так что это за путь? Что за образ? Что за национальная идея России, у которой пока еще нет имени, но она сама уже есть? Подробности...
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Европейские депутаты брали взятки черной икрой

Наталия Янкова, публицист (Германия)
СМИ Германии обсуждают коррупционный скандал в Совете Европы, напрямую связанный с Азербайджаном. Возникает вопрос: почему столько лет не давали хода делу, в котором замешаны европейские чиновники такого высокого ранга? Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Похожи ли события в Армении на февральскую революцию 1917 года?

Владимир Ворожцов, Генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Я лично знал Сержа Саргсяна во времена его пребывания на посту министра внутренних дел. Карен Карапетян, с которым также неоднократно лично встречался, к сожалению, не политик. Преодолеет сегодняшний риск маленькая Армения? Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Генштаб продемонстрировал обломки сбитых в Сирии крылатых ракет

      Генштаб продемонстрировал публике обломки уничтоженных в небе Сирии крылатых ракет США «Томагавк». На обломках остались следы огневого воздействия сирийских зениток, что развеивает миф Пентагона о том, что ни одна из американских ракет не была сбита
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      Очередная встреча американского лидера Дональда Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона вызвала огромный резонанс в СМИ. Оба лидера явно испытывали к частям тела друг друга чрезмерно повышенный интерес, что выразилось в многочисленных прикосновениях. Сам Макрон заявил, что рукопожатия и объятия с Трампом нельзя назвать невинными
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      Беспорядки в Ереване завершились отставкой главы Армении

      Возглавлявший Армению 10 лет Серж Саргсян подал в отставку на фоне многотысячных протестов оппозиции. Число протестующих в Ереване накануне достигло сотен тысяч, причем к ним примкнули даже военные. Беспорядки перебросились на провинцию. Еще неделю назад власть Саргсяна казалась незыблемой
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        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
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        • Нет

        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
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          «Волонтеры Победы» озвучили требования к властям Украины

             26 апреля 2018, 13:46
          Фото: vk.com/vsezapobedu
          Текст: Никита Коваленко

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          Около 70 активистов движения «Волонтеры Победы» собрались на пикет перед посольством Украины в Москве. Они требуют освободить задержанную украинскими властями координатора движения из Крыма Елену Одновол.

          «В данный момент у нас здесь собрались волонтеры из Москвы и из других регионов. Это все активисты движения «Волонтеры Победы», друзья и знакомые Лены Одновол, которые вместе с ней занимаются волонтерской деятельностью. Они сейчас собрались напротив посольства Украины, чтобы поддержать Лену», – рассказал газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь организации Егор Лукьянчиков. «Основное требование, конечно, – это освободить Лену», – подчеркнул собеседник.

          «Сегодня волонтеры стоят с 11 часов утра, а многие вышли даже раньше. Несмотря на то, что идет дождь, все промокли, на плакатах потекла краска, никто не собирается расходиться, все до сих пор находятся на месте, ни один человек не ушел», – рассказал Лукьянчиков. По его словам, пикеты начались практически с того момента, как в движении узнали о задержании Лены, однако поначалу они были одиночными.

          Кроме того, «Волонтеры Победы» писали письма в совет по правам человека, в МИД России и уполномоченному по правам человека в России, а также ждут реакции от украинской стороны.

          «Пикет – это совместная инициатива самих добровольцев. У нас сплоченная, очень дружная команда, очень много чатов совместных, в которых все волонтеры общаются. И когда мы узнали новость о задержании Лены, все об этом только и говорили. Сразу ребята предложили выйти на одиночный пикет, а потом уже после согласования выйти на общий», – отметил Лукьянчиков.

          Напомним, в понедельник генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что СБУ задержала на границе с Крымом Елену Одновол – «доверенное лицо» президента России Владимира Путина на полуострове на последних выборах главы государства. Во вторник украинская прокуратура вручила Одновол уведомление о подозрении в госизмене, а в среду херсонский городской суд заключил Одновол под стражу на два месяца.

          В связи с задержанием Одновол Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился к комиссару Совета Европы Дуне Миятович. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила недоумение в связи с задержанием Одновол и обратилась в связи с этим к уполномоченному по правам человека Верховной Рады Людмиле Денисовой.

          Газета ВЗГЛЯД выяснила, что Елена Одновол является координатором крымского отделения движения «Волонтеры Победы».


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