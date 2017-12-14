«Волонтеры Победы» озвучили требования к властям Украины

Около 70 активистов движения «Волонтеры Победы» собрались на пикет перед посольством Украины в Москве. Они требуют освободить задержанную украинскими властями координатора движения из Крыма Елену Одновол.

«В данный момент у нас здесь собрались волонтеры из Москвы и из других регионов. Это все активисты движения «Волонтеры Победы», друзья и знакомые Лены Одновол, которые вместе с ней занимаются волонтерской деятельностью. Они сейчас собрались напротив посольства Украины, чтобы поддержать Лену», – рассказал газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь организации Егор Лукьянчиков. «Основное требование, конечно, – это освободить Лену», – подчеркнул собеседник.

«Сегодня волонтеры стоят с 11 часов утра, а многие вышли даже раньше. Несмотря на то, что идет дождь, все промокли, на плакатах потекла краска, никто не собирается расходиться, все до сих пор находятся на месте, ни один человек не ушел», – рассказал Лукьянчиков. По его словам, пикеты начались практически с того момента, как в движении узнали о задержании Лены, однако поначалу они были одиночными.

Кроме того, «Волонтеры Победы» писали письма в совет по правам человека, в МИД России и уполномоченному по правам человека в России, а также ждут реакции от украинской стороны.

«Пикет – это совместная инициатива самих добровольцев. У нас сплоченная, очень дружная команда, очень много чатов совместных, в которых все волонтеры общаются. И когда мы узнали новость о задержании Лены, все об этом только и говорили. Сразу ребята предложили выйти на одиночный пикет, а потом уже после согласования выйти на общий», – отметил Лукьянчиков.

Напомним, в понедельник генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что СБУ задержала на границе с Крымом Елену Одновол – «доверенное лицо» президента России Владимира Путина на полуострове на последних выборах главы государства. Во вторник украинская прокуратура вручила Одновол уведомление о подозрении в госизмене, а в среду херсонский городской суд заключил Одновол под стражу на два месяца.

В связи с задержанием Одновол Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился к комиссару Совета Европы Дуне Миятович. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила недоумение в связи с задержанием Одновол и обратилась в связи с этим к уполномоченному по правам человека Верховной Рады Людмиле Денисовой.

Газета ВЗГЛЯД выяснила, что Елена Одновол является координатором крымского отделения движения «Волонтеры Победы».