В Раде заявили о «зависимости» России от Украины‍

Депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что Россия якобы зависит от Украины, пока происходит транзит газа по ее территории, и призвал сохранить эту «зависимость», не допустив строительства «Северного потока – 2».

По словам Геращенко, после реализации проекта газопровода «Северный поток – 2» бюджет Украины недосчитается доходов, а сама газотранспортная система в стране «превратится в металлолом».

«Газотранспортная система Украины, которая приносит доход в бюджет за счет транзита российского газа в Европу, на которой работают 25 тысяч человек, станет никому не нужным металлоломом», – заявил депутат в эфире телеканала «112 Украина».

Кроме того, он заявил, что Россия якобы сможет напасть на Украину, когда проект газопровода будет реализован. «Самое страшное то, что, когда Россия перестанет нуждаться в территории Украины как месте для транзита своего газа, то шансы прямого вооруженного нападения на Украину вырастают в десятки раз», – сказал он.

В связи с этим Геращенко призвал США ввести санкции против компаний, желающих стать подрядчиками строительства газопровода. Он также выразил надежду, что Вашингтон «образумит» европейские страны, которые решили сотрудничать с Москвой. По словам Геращенко, Россия якобы зависит от Украины и эту «зависимость» необходимо сохранить.

«Мы просили наших американских партнеров, чтобы они вмешались в эту ситуацию, образумили европейцев, ввели санкции против компаний, которые хотят быть подрядчиками на строительство этого подводного газопровода «Северный поток – 2» и таким образом сохранили мир в Европе. Нам нужно сохранить зависимость России от Украины в плане транзита газа», – заключил депутат.

На прошлой неделе депутаты из отраслевого комитета Европейского парламента поддержали распространение внутренних законов европейского рынка на входящие газопроводы, в том числе «Северный поток – 2».

Вместе с тем зампредседателя правления Газпрома Александр Медведев заявил, что компания готова построить газопровод «Северный поток – 3», если ЕС подтвердит потребность в российском газе.