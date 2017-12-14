В Ереване возобновились акции протеста

Участники акции против избрания премьером Армении экс-президента Сержа Саргсяна возобновили с утра в понедельник шествия по улицам Еревана.

Шествия проводят сразу несколько групп митингующих, одна из акций стартовала у Ереванского государственного университета, передает РИА «Новости».

По словам источника ТАСС с места событий, демонстранты перекрыли улицы Пушкина, Туманяна и Парпеци и скандируют антиправительственные лозунги.

«Полиция Армении контролирует оперативную обстановку в республике. Чтобы избежать нежелательных последствий, сотрудники правоохранительных органов призывают прекратить незаконные сборы и не нарушать общественный порядок», – рассказали в полиции.

Силовое ведомство также отмечает, что «особенно тревожно участие детей в незаконных сборах и демонстрациях».

По сообщениям местных СМИ, массовые протесты в понедельник утром начались и в пригородах Еревана. В данный момент опасная ситуация сложилась в районе Аджапняк, где демонстранты пытаются блокировать перекресток улиц Алабяна и Ленинградяна.

Напомним, в воскресенье после краткосрочных неудачных переговоров Пашиняна с премьером Сержем Саргсяном лидер оппозиции пообещал возобновления акций протеста «в новом масштабе».

Полиция приступила к разгону митинга, сообщалось о задержании Пашиняна, однако полиция заявила, что лидеры оппозиции были принудительно удалены с места проведения собрания.