Полиция Еревана назвала задержание Пашиняна «удалением с места митинга»

Ереванская полиция распространила заявление, в котором заявила, что не задерживала, а «принудительно удалила» с места проведения акции протеста трех оппозиционных депутатов, в том числе лидера оппозиции Никола Пашиняна.

«Полиция заявляет, что после принятия решения о прекращении собрания действия организаторов были незаконны, а все участники были обязаны покинуть место проведения акции», – передает РИА «Новости» сообщение полиции.

Утверждается, что организаторы незаконного митинга, к разгону которого приступила полиция, Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян были «принудительно удалены с места проведения собрания».

Ранее сообщалось, что лидер протестов в Ереване Никол Пашинян задержан полицией, которая также применила спецсредства к демонстрантам.

В воскресенье должны были пройти переговоры между Пашиняном и премьером Армении Сержем Саргсяном. Они закончились спустя три минуты – премьер ушел со встречи.

Пашинян сразу после этого пообещал возобновления акций протеста «в новом масштабе».