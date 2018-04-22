Полиция задержала лидера армянской оппозиции

Оппозиционный депутат, лидер протестов в Ереване Никол Пашинян задержан полицией, которая также применила спецсредства к демонстрантам.

Полицейские остановили шествие оппозиции в ереванском районе Эребуни. Полиция выстроила оцепление, Пашиняна вывели из толпы. Против оппозиционеров были применены спецсредства, передает РИА «Новости».

Напомним, в воскресенье должны были пройти переговоры между Пашиняном и премьером Армении Сержем Саргсяном. Они закончились спустя три минуты – премьер ушел со встречи.

После этого Пашинян пообещал возобновления акций протеста «в новом масштабе».