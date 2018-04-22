Пушков предостерег Трампа от роли «отца иранской ядерной бомбы»

Член Совета Федерации Алексей Пушков предостерег США от выхода из соглашения по совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

«В случае с Ираном [американский президент Дональд] Трамп и его советники играют с огнем. Если США все же выйдут из ядерной сделки с Ираном, Тегеран возобновит свою ядерную программу. И тогда Трамп в итоге де-факто станет отцом иранской ядерной бомбы», – написал Пушков в Twitter.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани поделился мнением о том, как возможный выход Соединенных Штатов из совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) повлияет на экономику Ирана.

На прошлой неделе Майк Помпео, которого Дональд Трамп выдвинул на пост госсекретаря США, пообещал добиться пересмотра ядерной сделки с Ираном.