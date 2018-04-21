Роухани предсказал последствия краха ядерной сделки для экономики Ирана

Президент Ирана Хасан Роухани поделился мнением о том, как возможный выход Соединенных Штатов из совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) повлияет на экономику Ирана.

«Вся надежда американцев заключалась в том, что если они предпримут действия против иранской нации 12 мая, внутренний рынок Ирана потерпит крах. Обещаю, что, заговор, который они создали, будет предотвращен, и мы будем регулировать внутренний рынок на основе новой политики», – заявил Роухани, слова которого передает РИА «Новости».

Он также заверил, что власти республики сделали «все, что нужно для СВПД». «Люди смогут без проблем жить и заниматься торговлей», – добавил президент Ирана.

В то же время, по словам Роухани, Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) уже несколько месяцев назад получила необходимые инструкции и полностью готова к любому решению Вашингтона.

Напомним, в пятницу Иран предупредил США о последствиях выхода из ядерной сделки.

На прошлой неделе Майк Помпео, которого Дональд Трамп выдвинул на пост госсекретаря США, пообещал добиться пересмотра ядерной сделки с Ираном.