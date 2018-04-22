Москвичей предупредили о сильном ветре

В воскресенье в Москве и Подмосковье ожидается сильный ветер скоростью 12-17 метров в секунду, сообщает столичное управление МЧС.

«Экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. По информации Росгидромет днем 22 апреля в Москве и Московской области местами сохранятся порывы ветра 12-17 м/с», – сообщается в Twitter управления МЧС.

В субботу в Москве из-за урагана погибли два ребенка, еще около 20 человек пострадали. Газета ВЗГЛЯД писала о первых последствиях обрушившегося на столицу урагана.