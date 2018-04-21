После урагана в Москве госпитализированы 14 человек

В московском урагане, по последним данным, пострадали 17 человек, из них 14 были госпитализированы.

«На текущий момент пострадали и обратились за помощью 17 человек, 14 из них были госпитализированы: среди них трое детей и 11 взрослых», – сказал руководитель московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун, передает РИА «Новости».

Состояние двоих пострадавших из-за урагана оценивается как тяжелое. «Один ребенок остается в больнице в состоянии средней степени тяжести, состояние двух взрослых оценивается как тяжелое, остальных – как удовлетворительное и средней тяжести. Угрозы для их жизни нет», – рассказал он.

По его словам, сейчас проводятся все необходимые диагностические и лечебные мероприятия. «Окончательно оценить состояние пострадавших можно будет по итогам полного обследования пациентов», – добавил Хрипун.

Ранее в субботу мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о 12 пострадавших в урагане в Москве, погибла девочка. По данным источников в экстренных службах, пострадали порядка 20 человек. Один мужчина в Подмосковье погиб под опрокинувшимся строительным вагончиком.

Департамент транспорта Москвы рекомендовал жителям города отказаться от поездок на личном транспорте и не оставлять автомобили под деревьями.

Гидрометцентр объявил на субботу «оранжевый» уровень погодной опасности в столичном регионе из-за сильного ветра. Отмечается, что «имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба».