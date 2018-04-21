В аэропортах Москвы задержаны и отменены почти 80 рейсов

В московских аэропортах вечером в субботу отменены, задерживаются или опаздывают 77 рейсов, сообщают интернет-сервисы.

В аэропорту Домодедово отменены рейсы «Москва – Сеул», «Москва – Ош» и «Санкт-Петербург – Москва», еще пять рейсов опаздывают. Согласно данным сервиса «Яндекс. Расписание» на 20.20, задерживаются 14 рейсов.

В аэропорту Внуково опаздывают 10 рейсов, задерживаются 16 рейсов.

В аэропорту Шереметьево опаздывают 10 рейсов, задерживаются 19 рейсов.

Ранее в субботу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 12 пострадавших в урагане в Москве, погибла девочка. По данным источников в экстренных службах, пострадали порядка 20 человек. Один мужчина в Подмосковье погиб под опрокинувшимся строительным вагончиком.

Департамент транспорта Москвы рекомендовал жителям города отказаться от поездок на личном транспорте и не оставлять автомобили под деревьями.

Гидрометцентр объявил на субботу «оранжевый» уровень погодной опасности в столичном регионе из-за сильного ветра. Отмечается, что «имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба».