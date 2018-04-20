В акваторию Волги под Нижним Новгородом вылилось несколько центнеров нефти

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20 апреля, пятница | Последнее обновление — 01:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Асад вернул орден Почетного легиона Франции через румынское посольство
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Пугать американцев запретом полетов над Россией совершенно бессмысленно
«Умные» ракеты Трампа стали полезным подарком для России
Тяжелые 90-е до сих пор сказываются на современных российских детях
«Дефектный» советский авианосец сыграл для Китая важнейшую роль
К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений
Очень хорошо, что Маргарите Симоньян стыдно
Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты "Взгляд"
Высказывание Маргариты Симоньян задело за живое многих. Некоторые принялись обличать ее, но большинство задумалось – Симоньян затронула вопрос о социальной справедливости. Не просто об отношениях богатых и бедных, а о базовых вещах. Подробности...
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Проклятые русские и Израилю все испортили
Семён Пегов, военкор, автор проекта WarGonzo
О роли Тель-Авива в гражданской войне в Сирии до сих пор говорится либо в крайне и глубоко конспирологическом контексте, либо очень размытыми и туманными фразами. Попробуем в этот информационный шум добавить реальных названий и реальных историй. Подробности...
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Почему Украину не хотят подпускать к членству в НАТО
Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Состояние украинской армии не является условием для выдачи Плана действий в отношении членства, заявил глава комитета НАТО Петр Павел. Заметьте – речь не о вступлении, а лишь о программе консультирования кандидатов. В чем дело? Подробности...
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Выборы президента России онлайн
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Украина уничтожила в Луганске технику для парада 9 мая
В ночь на 17 апреля украинские военные обстреляли Луганск. В результате был уничтожен танк времен ВОВ и другая техника, которая должна была принять участие в параде в честь 9 мая. Еще с 30 марта в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако обстрелы в регионе не прекращаютсяПодробности...
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Названа победительница «Мисс Россия – 2018»
Титул «Мисс Россия – 2018» получила представительница Чувашской Республики Юлия Полячихина. Девушке 18 лет, она учится на первом курсе факультета журналистики ЧГУ. За победу в конкурсе Юлия получила приз в 3 млн рублей, новый автомобиль и корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфировПодробности...
Сирия отразила нападение США (фото)
США, Великобритания и Франция провели один из самых массированных ракетных обстрелов Сирии за последние годы. В операции были задействованы корабли и стратегическая авиация. Однако больше половины ракет были уничтожены средствами ПВО еще на подлетеПодробности...
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