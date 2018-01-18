Нефть залила дворы в селе под Саратовом

Нефть, которая разлилась после аварии на трубопроводе в Саратовской области, подтопила несколько подворий в селе Красноармейское, сообщил глава района Андрей Куликов.

«В ряде домовладений есть подтопления нефтью там, где были животные», - приводит его слова ТАСС.

По его словам, в результате аварии никто не пострадал, но пока невозможно определить объем нефти, попавший на грунт. Оценку удастся сделать только в пятницу, в светлое время суток. Куликов пояснил, что оцениваться ущерб будет по совокупности факторов: и по вреду экологии, и по ущербу домовладениям.

Губернатор региона Валерий Радаев подтвердил, что некоторые надворные постройки подтоплены. Сейчас 30 домов остаются без электричества.

Радаев заявил, что сгорели два дома, один из них недостроенный.

«Просил бы местную власть все сактировать, чтобы мы могли найти решение по компенсации 100%, потому что там ничего не пригодно на текущий момент», - добавил он.

По его словам, локализацию последствий потребуют с организации, которая занимается эксплуатацией системы.

По данным МЧС, в результате прорыва нефтепровода произошел разлив нефтепродуктов в объеме до 2 тыс. кубометров с последующим пожаром на общей площади 1 тыс. квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в результате разлива и возгорания нефти в селе Красноармейское загорелись четыре дома.