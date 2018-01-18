Под Саратовом загорелись несколько домов из-за прорыва нефтепровода

В селом Красноармейское в Саратовской области произошел прорыв нефтепровода, начался пожар в нескольких частных жилых домах, сообщили в экстренных службах.

«По предварительным данным, горят 3-4 дома. Жильцов эвакуировали», - передает ТАСС слова источника.

Все жители села, как сообщили в «Транснефти», эвакуированы. Разлив нефти произошел на магистральном нефтепроводе Куйбышев-Тихорецк. Угрозы попадания нефти в Волгу нет, передает РИА «Новости».

В МЧС уточнили, что горят четыре дома, из которых три – жилые.