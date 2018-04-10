Магистральный нефтепровод Транснефти приостановил работу из-за аварии

Прокачка по магистральному нефтепроводу «Куйбышев-Тихорецк» приостановлена из-за выхода нефти в Саратовской области, сообщает «Транснефть».

Отмечается, что инцидент на магистральном нефтепроводе не скажется на потребителях, «Транснефть» покроет недостающие объемы из запасов, передает РИА «Новости».

Как собщает местное информагентство «Свободные новости», на нефтепроводе «Куйбышев-Тихорецк» повреждена труба диаметром 820 миллиметров. В результате произошел разлив нефти на площади 100 квадратных метров. В настоящее время авария локализована.