Елизавета II предложила кандидатуру преемника во главе Содружества

На открытии саммита глав стран Содружества наций королева Великобритании Елизавета II выразила надежду, что ее на посту объединения сменит ее сын, принц Уэльский Чарльз.

«Мое искреннее желание заключается в том, чтобы Содружество продолжало обеспечивать стабильность и преемственность для будущих поколений и однажды приняло бы решение, чтобы принц Уэльский продолжил важную работу, которую начал мой отец (король Георг VI) в 1949 году», – передает ее слова РИА «Новости».

Решение на этот счет должно быть принято в пятницу.

При этом нынешний саммит глав стан Содружества для королевы может стать последним: ей в субботу исполнится 92 года, но за рубеж она уже практически не ездит. Ее на саммитах обычно представляет принц Чарльз.

В феврале сообщалось, что в Содружестве наций началось тайное обсуждение вопроса о том, кто может сменить королеву Елизавету II на посту главы этого объединения. Роль главы Содружества наций не переходит по наследству и, следовательно, не перейдет автоматически принцу Уэльскому Чарльзу в случае смерти королевы.

Содружество наций – добровольное объединение государств. В него входит Великобритания и ряд ее бывших доминионов, колоний и протекторатов. Всего в Содружестве наций состоят 53 государства, в том числе Австралия и Канада.