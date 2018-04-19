Песков прокомментировал возможность извинений перед «жертвами» блокировки Telegram

Возможность извинений и компенсации убытков владельцам сервисов, пострадавших из-за блокировки Telegram, зависит от того, насколько провайдеры признают свою ответственность за нарушение работы сервиса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это зависит от того, насколько провайдеры признают действительно свою ответственность за нарушение работы того или иного сервиса, согласитесь», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Так он ответил на вопрос, поддерживают ли в Кремле позицию советника президента по интернету Германа Клименко, предложившего извиниться за действия Роскомнадзора перед владельцами пострадавших сервисов, и готовы ли рассмотреть возможность компенсировать убытки.

Ранее советник президента по интернету Герман Клименко принес извинения за действия Роскомнадзора, из-за которых произошел сбой в работе ряда компаний. Также Клименко заявил, что главной причиной противостояния между Роскомнадзором и Дуровым является отсутствие переговорщика.

Напомним, Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать в России Telegram, руководство которого отказалось идти на уступки российским властям. При этом юристы Telegram на заседание не явились, сообщив, что основатель мессенджера Павел Дуров запретил им «легитимировать откровенный фарс своим присутствием».

Позднее Роскомнадзор приступил к проверке сообщений о массовом отключении сторонних ресурсов при блокировке Telegram. Недоступными оказались Twitter и даже сайт ведомства. С понедельника Роскомнадзор заблокировал несколько миллионов IP-адресов, якобы связанных с Telegram.

Минкомсвязи выступило против «хаотичного и чрезмерного» регулирования интернета.