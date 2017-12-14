Нафтогаз оценил оператора украинской ГТС в 12,5 млрд долларов

Нафтогаз утвердил оценку стоимости оператора газотранспортной системы Украины госкомпании «Укртрансгаз» в 327,9 млрд гривен (12,5 млрд долларов), сообщил замначальника департамента энергоэффективности Нафтогаза Алексей Хабатюк.

На своей странице в Facebook Хабатюк опубликовал фотокопию соответствующего решения компании, в котором поясняется, что Нафтогаз принял решение об оценке как единоличный акционер Укртрансгаза.

«Утвердить рыночную стоимость основных средств общества в сумме 327 млрд 921 млн гривен (в том числе активы, которые находятся на неподконтрольной Украине территории, – 12,3 млрд гривен, или 471 млн долларов) по состоянию на 31.12.17», – говорится в опубликованном решении.

Также указано, что оценка утверждена на основании отчета компании Ernst & Young.