Блокировка Telegram отразилась на иностранных пользователях YouTube

Пользователи мессенджера Viber и видеохостинга YouTube из ряда стран, в том числе России, жалуются на сбои в работе сервисов.

Как следует из данных сайта downdetector, отслеживающего сбои и отключения в Сети, на отсутствие соединения жалуются 54% пользователей Viber в России, 35% – на проблемы с отправкой сообщений, 9% – на проблемы с отображением статуса.

С проблемами столкнулись в Москве, Новокузнецке, Новороссийске, Самаре, Тюмени, Тольятти, Челябинске, а также в Крыму.

Ранее сообщалось, что в Viber связывают трудности с дозвоном, который могли испытывать некоторые пользователи из России с проблемами связи на серверах Amazon, IР подсети которого было направлены Роскомнадзором на блокировку.

Напомним, Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать в России Telegram, руководство которого отказалось идти на уступки российским властям. Позднее сообщалось о массовом отключении сторонних ресурсов при блокировке Telegram. Недоступным оказался Twitter и даже сайт ведомства. С понедельника Роскомнадзор заблокировал несколько миллионов IP-адресов, якобы связанных с Telegram.