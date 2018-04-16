Роскомнадзор предупредил о блокировке дающих доступ к Telegram прокси-серверов

Роскомнадзор направляет уведомления о предстоящей блокировке владельцам прокси-серверов, дающих возможность обойти блокировку Telegram, сообщил глава международной группы «Агора» Павел Чиков.

Как заявляет Чиков, в качестве основания для блокировки указываются «призывы к массовым беспорядкам и экстремистская деятельность».

Юристы «Агоры» представляют интересы мессенджера, передает «Интерфакс».

Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал, что ведомство выявляет IP-адреса, по которым мигрирует мессенджер, и блокирует их. По словам руководителя ведомства, идет «борьба снаряда и брони». В частности, отправлены на блокировку IР подсетей Amazon, на которые перешел Telegram, пишут «Ведомости».

Именно с «проблемами связи на серверах Amazon» в Viber связывают трудности с дозвоном, который могли испытывать «некоторые пользователи из России», передает РИА «Новости».

Напомним, Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать Telegram в России. В Telegram отказались идти на уступки даже ради того, чтобы сохранить российскую аудиторию.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о реальных причинах того, почему Павел Дуров отказался передать ключи шифрования ФСБ.

Отметим, что основатель Telegram Павел Дуров долгое время использовал отказ от сотрудничества с российскими властями в качестве рекламы, чтобы расширить число пользователей мессенджера. От Telegram требуют предоставить ключи от секрет-чатов, в которых общались террористы. Сервис мог бы просто отключить секрет-чаты в России, но даже не упоминает такую возможность.