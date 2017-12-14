Россия выразила готовность рассмотреть любую помощь войскам Сирии

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Восхождение Ходорковского стало наиболее яркой страницей беспредела 90-х

Государство должно было заработать на приватизации нефтянки, но в итоге еще и приплачивало олигархамФото: Машков Юрий/ТАСС
Ровно 25 лет назад была создана нефтяная компания «ЮКОС». Всего за несколько лет ее владелец Михаил Ходорковский стал самым богатым человеком России. Дальнейшее общеизвестно и не стоит внимания. Однако о том, как именно появился на свет его нефтяной гигант, необходимо помнить. В первую очередь для того, чтобы столь позорные события нашей истории никогда не повторились. Подробности...
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Контрсанкциям России нужно избежать бумеранга

Прекращение поставок в США ракетных двигателей РД-180 станет потерей для РоссииФото: nasa.gov
«Надо понимать, что никакой симметрии в экономике, к сожалению, быть не может. По поводу ответов российской стороне надо фантазировать в других сферах», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. По его мнению, к законопроекту о контрсанкциях пока стоит относиться как к рамочному: надо действовать прагматично, избегать шагов, которые в результате прилетят бумерангом обратно. Подробности...
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Ночной полет над морем оказался слишком сложным для асов «Камова»

Вертолет Ка-29 зарекомендовал себя как надежная машина с простым управлениемФото: Павел Львов/РИА Новости
Летчик-испытатель фирмы «Камов» Виталий Лебедев, который погиб при падении Ка-29, был профессионалом высочайшего класса. На это обратил внимание известный испытатель вертолетов, комментируя трагический инцидент на испытаниях десантного корабля «Иван Грен». Что привело к падению боевого вертолета – технические проблемы, ошибки экипажа или иная причина? Подробности...
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Результаты атаки на Сирию должны заставить Трампа задуматься

В США теперь могут сколько угодно надувать щеки, но практически нулевой результат атаки на Сирию в какой-то момент дойдет и до ТрампаФото: Yang Chenglin/Zuma/Global Look Press
Удар американской коалиции по целям в Сирии превратился в фарс, который теперь станет очередным мифом западной пропаганды. Американская сторона говорит об успешном поражении целей – да только дело в том, что этих целей попросту никогда не существовало. С военной точки зрения это даже больший провал, чем могли мечтать самые отъявленные противники американского оружия. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Вершителями судеб мира становятся всевозможные «белые каски»

Алексей Чадаев, директор Аналитического центра «Московский регион» (АЦМР)
Основная линия атаки глобального агитпропа на российскую позицию защиты национальных суверенитетов такая. Суверенитет – это ширма, позволяющая диктаторам делать что угодно. В этом всем даже есть некоторое здравое зерно. Подробности...

CША послали сигнал всем потенциальным друзьям Москвы

Игорь Димитриев, политический эмигрант
Пока вы все заняты подсчетами недолетевших «Томагавков», я вам подскажу смысл демонстративного ракетного удара по Сирии. Психологический эффект от атаки неприятный. Сирия уже точно не будет такой как раньше. Подробности...
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«Отложенный ответный ход» Москвы вызывает беспокойство не только в США

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Захочет ли нарастившее мускулы право-популистское движение идти на дно вместе с адептами «моральных бомбардировок» и с самим Дональдом Трампом, если он ради демонстрации «крутизны» откажется от предвыборных обещаний? Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Названа победительница «Мисс Россия – 2018»

      Титул «Мисс Россия – 2018» получила представительница Чувашской Республики Юлия Полячихина. Девушке 18 лет, она учится на первом курсе факультета журналистики ЧГУ. За победу в конкурсе Юлия получила приз в 3 млн рублей, новый автомобиль и корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфиров
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      Сирия отразила нападение США (фото)

      США, Великобритания и Франция провели один из самых массированных ракетных обстрелов Сирии за последние годы. В операции были задействованы корабли и стратегическая авиация. Однако больше половины ракет были уничтожены средствами ПВО еще на подлете
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      НАТО провело учения вблизи российских границ

      В Латвии недалеко от города Даугавпилса прошли совместные учения итальянских и местных военных в рамках программы Enhanced Forward Presence, которая заключается в размещении НАТО своих контингентов по линии соприкосновения с Россией
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          Россия выразила готовность рассмотреть любую помощь войскам Сирии

             16 апреля 2018, 23:58
          Фото: MFA Russia Press Service/Global Look Press
          Текст: Антон Антонов

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          Страны Запада должны доказать свои утверждения о том, что Дамаск якобы использовал химоружие в сирийском городе Дума, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

          Говоря о возможности новых обвинений со стороны западных стран в адрес сирийских властей, Лавров заявил: «Прежде чем говорить «снова», вы должны доказать, что он (президент Сирии Башар Асад) использовал химическое оружие», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Би-би-си.

          Лавров заявил, что в сирийской Думе имела место инсценировка, там не использовалось химическое оружие, передает РИА «Новости».

          Министр назвал возмутительными заявления о том, что Москва несет ответственность за выполнение Асадом обязательств по Конвенции о запрещении химоружия – разоружение Сирии было международной акцией, в которой принимала участие и американская сторона.

          Лавров прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа об «умных ракетах» поговоркой.

          «Чтобы узнать, каков пудинг, надо его отведать, – заявил он. – Мы ждали этих умных, новых… что там еще было… славных ракет, которые должны были быть использованы при атаке.

          Он отметил, что две трети ракет были перехвачены.

          При этом Лавров не считает, что Россия и США были близки к прямой военной конфронтации, хотя ситуация была «создана весьма безрассудным поведением» Запада, который не дождался результатов миссии ОЗХО. Завершение спровоцированного Западом кризиса зависит от тех, кто его «изобрел», сказал министр. Он отметил, что военные России и США продолжат «на очень профессиональном уровне» обсуждать удары Запада по Сирии.

          «Они понимают друг друга и понимают лучше, чем кто-либо другой, опасность подобного рода авантюры», – заявил Лавров, отметив, что Россия теряет последние остатки доверия к США, но оно «пока не нулевое». 

          США, Великобритания и Франция провели один из самых массированных ракетных обстрелов Сирии за последние годы. В операции были задействованы корабли и стратегическая авиация. Однако больше половины ракет были уничтожены средствами ПВО еще на подлете

          Комментируя санкции США, Лавров сказал, что за поддержку Сирии Вашингтон угрожает всему российскому народу, который, по мнению Запада, сделал «неправильный» выбор. Утверждения о том, что санкции нацелены только на «олигархов, политиков, военных», которые якобы «причиняют беспокойство миру», не соответствуют действительности, сказал Лавров. Реагируя на реплику журналиста о том, что на Россию давят, министр заявил: «Не беспокойтесь, мы выдержим».

          Он отметил, что озвученная странами Запада готовность бомбить Сирию «стала сигналом для «плохих парней», включая «Белые каски», устроить провокацию». Новые угрозы Запада являются очередным «приглашением экстремистам возобновить бои». По словам Лаврова, у России гораздо больше «законных» вопросов по поводу ситуации в сирийской Думе и в «деле Скрипаля».

          Москва и Дамаск не поддержат идею восстановления механизма по расследованию в Сирии, если он будет непрозрачным и зависимым.

          Страны Запада, по словам Лаврова, хотят создать видимость того, что ракетные удары подтолкнули Дамаск и Москву к сотрудничеству с ними. Однако на самом деле, удары западной коалиции по Сирии убедили Москву в том, что Россия будет готова рассмотреть любую помощь сирийской армии.

          Лавров заявил, что целью российской военной помощи Сирии в последние дни является защита от агрессии западных стран.

          Франция, Великобритания и США осуществили в ночь на субботуракетный удар по Сирии. Объекты в САР были атакованы под предлогом якобы имевшей место химатаки, хотя доказательств предоставлено не было. По Сирии выпустили 103 ракеты, 71 из которых в итоге была перехвачена сирийской ПВО.


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