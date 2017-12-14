Россия выразила готовность рассмотреть любую помощь войскам Сирии

Страны Запада должны доказать свои утверждения о том, что Дамаск якобы использовал химоружие в сирийском городе Дума, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Говоря о возможности новых обвинений со стороны западных стран в адрес сирийских властей, Лавров заявил: «Прежде чем говорить «снова», вы должны доказать, что он (президент Сирии Башар Асад) использовал химическое оружие», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Би-би-си.

Лавров заявил, что в сирийской Думе имела место инсценировка, там не использовалось химическое оружие, передает РИА «Новости».

Министр назвал возмутительными заявления о том, что Москва несет ответственность за выполнение Асадом обязательств по Конвенции о запрещении химоружия – разоружение Сирии было международной акцией, в которой принимала участие и американская сторона.

Лавров прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа об «умных ракетах» поговоркой.

«Чтобы узнать, каков пудинг, надо его отведать, – заявил он. – Мы ждали этих умных, новых… что там еще было… славных ракет, которые должны были быть использованы при атаке.

Он отметил, что две трети ракет были перехвачены.

При этом Лавров не считает, что Россия и США были близки к прямой военной конфронтации, хотя ситуация была «создана весьма безрассудным поведением» Запада, который не дождался результатов миссии ОЗХО. Завершение спровоцированного Западом кризиса зависит от тех, кто его «изобрел», сказал министр. Он отметил, что военные России и США продолжат «на очень профессиональном уровне» обсуждать удары Запада по Сирии.

«Они понимают друг друга и понимают лучше, чем кто-либо другой, опасность подобного рода авантюры», – заявил Лавров, отметив, что Россия теряет последние остатки доверия к США, но оно «пока не нулевое».

Комментируя санкции США, Лавров сказал, что за поддержку Сирии Вашингтон угрожает всему российскому народу, который, по мнению Запада, сделал «неправильный» выбор. Утверждения о том, что санкции нацелены только на «олигархов, политиков, военных», которые якобы «причиняют беспокойство миру», не соответствуют действительности, сказал Лавров. Реагируя на реплику журналиста о том, что на Россию давят, министр заявил: «Не беспокойтесь, мы выдержим».

Он отметил, что озвученная странами Запада готовность бомбить Сирию «стала сигналом для «плохих парней», включая «Белые каски», устроить провокацию». Новые угрозы Запада являются очередным «приглашением экстремистам возобновить бои». По словам Лаврова, у России гораздо больше «законных» вопросов по поводу ситуации в сирийской Думе и в «деле Скрипаля».

Москва и Дамаск не поддержат идею восстановления механизма по расследованию в Сирии, если он будет непрозрачным и зависимым.

Страны Запада, по словам Лаврова, хотят создать видимость того, что ракетные удары подтолкнули Дамаск и Москву к сотрудничеству с ними. Однако на самом деле, удары западной коалиции по Сирии убедили Москву в том, что Россия будет готова рассмотреть любую помощь сирийской армии.

Лавров заявил, что целью российской военной помощи Сирии в последние дни является защита от агрессии западных стран.

Франция, Великобритания и США осуществили в ночь на субботуракетный удар по Сирии. Объекты в САР были атакованы под предлогом якобы имевшей место химатаки, хотя доказательств предоставлено не было. По Сирии выпустили 103 ракеты, 71 из которых в итоге была перехвачена сирийской ПВО.